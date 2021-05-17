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В Башкирии учительница избила скакалкой второклассников

В Башкирии учительница избила скакалкой второклассников

17 май 2021 | 22:57

В одной из уфимских школ родители пожаловались на учителя физкультуры. Они сообщают, что учительница избила скакалкой второклассников.

Уфимская прокуратура сообщает, что 36-летняя учительница подвергла насилию детей несколько раз - в ноябре 2019 года, сентябре 2020 года.  От ударов скакалкой пострадали 7 учеников.

Калининский райсуд города Уфы утвердил обвинительный акт. Преподавательница уволилась из школы по своему желанию, но свою вину не признала.

Пресс-служба прокуратура Башкирии:

Сегодня прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительный акт в отношении 36-летней бывшей учительницы физкультуры. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Уголовное дело направлено мировому судье по Калининскому району Уфы для рассмотрения по существу.
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Источник: bash.news

Теги: Уфа
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