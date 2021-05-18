ДТП в Башкирии: пожилой водитель "Лады Гранта" опрокинулся в кювет
18 май 2021 | 09:12
После полудня в Буздякском районе на 1357 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 72-летний местный житель за рулём "Лады Гранта", с прицепом к легковому автомобилю, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате аварии водитель и его 45-летняя пассажирка госпитализированы. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
17 мая 2021 года на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых тринадцать человек получили травмы.
Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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