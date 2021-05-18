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ДТП в Башкирии: пожилой водитель "Лады Гранта" опрокинулся в кювет

ДТП в Башкирии: пожилой водитель "Лады Гранта" опрокинулся в кювет

18 май 2021 | 09:12

После полудня в Буздякском районе на 1357 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 72-летний местный житель за рулём "Лады Гранта", с прицепом к легковому автомобилю, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии водитель и его 45-летняя пассажирка госпитализированы. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. 

17 мая 2021 года на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых тринадцать человек получили травмы.

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За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено порядка 2200 нарушений ПДД, задержаны 27 нетрезвых водителей.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Теги: Буздякский район
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