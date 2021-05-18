В Башкирии на даче забили граблями и топором двух пенсионеров

18 май 2021 | 11:00

На даче в башкирской деревне Булан-Турган Иглинского района с особой жестокостью убили двух пенсионеров.







Как сообщает РЕН ТВ, жертвами пока еще неизвестных преступников стала пожилая супружеская пара – 84-летний мужчина и 79-летняя женщина. Их тела были обнаружены на собственном дачном участке.



Мертвая пенсионерка лежала на веранде с пробитой головой, а ее муж – с ранами на голове – на улице за домом. Рядом с местом преступления следственно-оперативная группа обнаружила предполагаемые орудия убийства – грабли и топор. В самом доме при этом царил беспорядок: повсюду были разбросаны вещи и мебель.

Читайте также: В Башкирии неожиданно умер водитель скорой помощи

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

По факту убийства СК Башкирии возбудил уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления. «КП-Уфа» обратилась за официальным комментарием в правоохранительное ведомство – как только придет ответ, мы его опубликуем.