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В Башкирии на даче забили граблями и топором двух пенсионеров

В Башкирии на даче забили граблями и топором двух пенсионеров

18 май 2021 | 11:00

На даче в башкирской деревне Булан-Турган Иглинского района с особой жестокостью убили двух пенсионеров.

Как сообщает РЕН ТВ, жертвами пока еще неизвестных преступников стала пожилая супружеская пара – 84-летний мужчина и 79-летняя женщина. Их тела были обнаружены на собственном дачном участке.

Мертвая пенсионерка лежала на веранде с пробитой головой, а ее муж – с ранами на голове – на улице за домом. Рядом с местом преступления следственно-оперативная группа обнаружила предполагаемые орудия убийства – грабли и топор. В самом доме при этом царил беспорядок: повсюду были разбросаны вещи и мебель.

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По факту убийства СК Башкирии возбудил уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления. «КП-Уфа» обратилась за официальным комментарием в правоохранительное ведомство – как только придет ответ, мы его опубликуем.

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Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Иглинский район криминал
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