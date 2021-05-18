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В Башкирии спасатели извлекли из водоема машину с тремя трупами

В Башкирии спасатели извлекли из водоема машину с тремя трупами

18 май 2021 | 11:32

В Башкирии из упавшей в водоем машины достали тела троих человек. Инцидент произошел накануне в Татышлинском районе.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МЧС РБ, спасатели выезжали на место трагедии. Они извлекли упавший автомобиль из воды.

По данным источника в правоохранительных органов, в машине были обнаружены тела троих человек – двух мужчин и женщины.

«Сотрудниками полиции проводится проверка. По предварительным данным, водитель мог не справиться с управлением, поэтому автомобиль съехал в водоем», — прокомментировали в пресс-службе МВД РБ.
Ранее сообщалось о том, что в Татышлинском районе двое молодых мужчин стали жертвами ДТП.

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Источник: www.bashinform.ru

Теги: Татышлинский район
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