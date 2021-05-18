В Бижбулякском районе мужчина угнал машину должника, врезался на ней в дерево и вернулся обратно
18 май 2021 | 12:45
Как сообщили в пресс-службе МВД РБ, в дежурную часть позвонил житель села Азнаево. По его словам, неизвестный злоумышленник завладел автомобилем супруги. Подробности ЧП выясняла уже следственно-оперативная группа.
Оказалось, что в дом к потерпевшему пришли двое его знакомых. И стали требовать возврата денег, которые хозяин взял в долг пару лет назад. В результате конфликта «должник» спрятался за дверью.
Желая проучить его, один из гостей вскрыл замок легковушки «ВАЗ-2110», завел двигатель и был таков. По словам угонщика, он собирался немного покататься по селу. Однако спустя несколько минут протаранил дерево. А затем вернул поврежденную машину во двор.