В Уфе рабочих копавших траншею завалило землей | ВИДЕО

18 май 2021 | 18:41

В Уфе двоих мужчин завалило в траншее обрушившейся землей. Инцидент произошел сегодня днем, 18 мая на улице Ташкентской.





Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты г. Уфы, произошел обвал грунта на двоих наемных рабочих, которые копали траншею для замены трубы. Один мужчина оказался в земле по пояс, второй — по колено.



Попавшие в беду звали на помощь, но их никто не слышал. По словам пострадавших, проигнорировал их призывы и проходивший мимо мужчина. Лишь спустя час ребят заметили и вызвали экстренные службы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео

Спасатели лопатами раскопали грунт вокруг пострадавших, аккуратно освободили их и подняли наверх. После осмотра врачей мужчины отпущены домой.