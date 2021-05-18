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В Уфе рабочих копавших траншею завалило землей | ВИДЕО

В Уфе рабочих копавших траншею завалило землей | ВИДЕО

18 май 2021 | 18:41

В Уфе двоих мужчин завалило в траншее обрушившейся землей. Инцидент произошел сегодня днем, 18 мая на улице Ташкентской.

Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты г. Уфы, произошел обвал грунта на двоих наемных рабочих, которые копали траншею для замены трубы. Один мужчина оказался в земле по пояс, второй — по колено.

Попавшие в беду звали на помощь, но их никто не слышал. По словам пострадавших, проигнорировал их призывы и проходивший мимо мужчина. Лишь спустя час ребят заметили и вызвали экстренные службы.

Спасатели лопатами раскопали грунт вокруг пострадавших, аккуратно освободили их и подняли наверх. После осмотра врачей мужчины отпущены домой.
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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

Теги: Уфа
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