В Башкирии женщина за рулем автомобиля сбила 8-летнюю девочку
19 май 2021 | 09:50
Вчера, 18 мая, в городе Октябрьском сбили 8-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
После полудня на улице Островского 42-летняя местная жительница за рулём «Citroen C4» сбила девочку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.
«В результате аварии второклассница с травмами госпитализирована. Начато разбирательство», — добавили в ведомстве.
Всего вчера на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2200 нарушений ПДД, задержаны 28 нетрезвых водителей.
Ранее сообщалось о том, что в Октябрьском мужчина упал из окна на припаркованные машины.
Источник:
gtrk.tv
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