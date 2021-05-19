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В Башкирии женщина за рулем автомобиля сбила 8-летнюю девочку

В Башкирии женщина за рулем автомобиля сбила 8-летнюю девочку

19 май 2021 | 09:50

Вчера, 18 мая, в городе Октябрьском сбили 8-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

После полудня на улице Островского 42-летняя местная жительница за рулём «Citroen C4» сбила девочку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.

«В результате аварии второклассница с травмами госпитализирована. Начато разбирательство», — добавили в ведомстве.

Всего вчера на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2200 нарушений ПДД, задержаны 28 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о том, что в Октябрьском мужчина упал из окна на припаркованные машины.

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Источник: gtrk.tv

Теги: Октябрьский
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