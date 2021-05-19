ДТП в Чишминском районе Башкирии: водитель "Renault Sandero" наехал на подростка
19 май 2021 | 10:19
В десятом часу вечера в Чишминском районе на ул. Центральная с.Илькашево неустановленный водитель совершил наезд на 14-летнего подростка. В результате семиклассник с переломами доставлен в больницу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель и автомобиль, "Renault Sandero",на котором был совершен наезд, установлены. Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2200 нарушений ПДД, задержаны 28 нетрезвых водителей.
18 мая 2021 года на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы.
Ранее произошла еще одна авария в Чишминском районе. Здесь женщина за рулем Kia Rio пострадала, вылетев в кювет.
Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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