В Уфе спасли двух девочек, которых начало уносить течением

19 май 2021 | 10:51

Сегодня, 19 мая, в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы сообщил о происшествии рядом с пляжем «Солнечный». Две девочки выбрали опасное место для купания.







Спасатели несколько раз делали им замечания, но в акваторию пляжа детям идти не хотелось, они продолжали купаться на необорудованной территории.



Однако внезапно течение начало относить девочек от берега в сторону судового хода. Сотрудники УГЗ заметили это раньше, чем несовершеннолетние начали звать на помощь. Отмечается, что спасать малышек бросился и отдыхающий на пляже парень. И неравнодушного гражданина, и девочек удалось доставить на катере к берегу. Трагедию удалось предотвратить накануне вечером, 18 мая.

Ранее сообщалось о том, что В Уфе двоих мужчин завалило в траншее обрушившейся землей. Инцидент произошел сегодня днем, 18 мая на улице Ташкентской.

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Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе