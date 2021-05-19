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В Салавате, во время пожара на 5 этаже дома, погиб мужчина

В Салавате, во время пожара на 5 этаже дома, погиб мужчина

19 май 2021 | 11:18

Сегодня ранним утром, 19 мая, спасатели выехали в город Салават. Там на улице Калинина произошел пожар в многоквартирном жилом доме.

По прибытии пожарные обнаружили открытое горение в одной из комнат на пятом этаже. Двоих людей эвакуировали, чтобы они не отравились угарным газом. За 10 минут пожар удалось ликвидировать. В тушении было задействовано 12 человек и 4 пожарных машины.

Сообщается, что на месте происшествия было обнаружено тело 69-летнего мужчины. в настоящий момент эксперты устанавливают причины и обстоятельства возгорания, работает следственно-оперативная группа. 

Ранее сообщалось о том, что в городе Кумертау в пятиэтажном доме на улице 60 лет БАССР произошел пожар. Спасатели эвакуировали 30 человек, среди них 5 детей. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба МЧС России по РБ

Теги: Салават
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