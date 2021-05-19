Подростка из Салавата, которого сбил сын депутата доставили в уфимскую РДКБ

19 май 2021 | 11:33

17-летнего подростка из Салавата, которого на BMW сбил сын местного депутата Ильдара Ханмурзина, доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Как рассказали медики, молодой человек по-прежнему находится в состоянии комы.







В РДКБ его доставили вчера, 18 мая, на реанимобиле. По словам сестры, предварительно ему провели компьютерную томографию.

— Мы очень переживали весь день, как мальчик перенесет дорогу, но, слава Богу, всё обошлось, — сообщила она.

— Прошла коллегия, было принято по стабильности состояния его транспортировать. [После транспортировки его состояние] также стабильно тяжелое, — сообщили в ведомстве.

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В Минздраве Башкирии отметили, что состояние подростка по-прежнему оставляет желать лучшего...Напомним, подросток впал в кому в ночь с 9 на 10 мая после того, как его в Салавате сбил на BMW Герман Ханмурзин — мотогонщик и сын депутата. Было возбуждено уголовное дело, но местные жители выразили беспокойство, что дело могут замять, благодаря связям отца водителя, отметив, что на месте аварии была камера «Уфанет», но записи с неё не сохранилось. В компании объяснили, что это произошло из-за технической неисправности. Сам Ханмурзин-старший заявил, что пешеход сам переходил дорогу на красный свет, но пообещал, что окажет ему помощь в лечении.