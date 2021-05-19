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В Уфе пьяный мужчина избил 6-месячного ребенка из-за сильного плача

В Уфе пьяный мужчина избил 6-месячного ребенка из-за сильного плача

19 май 2021 | 18:23

В Калининском районе Уфы 43-летний местный житель избил 6-месячную дочь из-за сильного плача. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован. 

По версии следствия, 17 мая пьяный отец несколько раз ударил ребенка из-за того, что он долго плакал. Вернувшаяся мать увидела следы побоев на теле малыша, вызвала скорую помощь и полицию. 

- Сейчас с задержанным проведены первоначальные следственные действия. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, исследуются жилищно-бытовые условия проживания семьи и личности родителей, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ. 

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В пресс-службе МВД по РБ добавили, что девочка до сих пор находится в реанимации. По результатам экспертизы установлено, что у девочки серьезные травмы, в том числе головы. 
- Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по Уфе сейчас проводят проверку условий содержания и воспитания в семье для дачи юридической оценки, — прокомментировали в ведомстве.
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Источник: gtrk.tv

Теги: Уфа
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