В Уфе под колесами КамАЗа погиб мальчик на велосипеде
19 май 2021 | 18:28
Сегодня, 19 мая, в Уфе на улице Гастелло в аварии погиб несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
Предположительно, на велосипедиста наехал грузовой автомобиль КамАЗ. На вид мальчику — около 13 лет.
На месте работают сотрудники полиции, информация уточняется.
Ранее сообщалось о ДТП в Чишминском районе Башкирии. Здесь водитель "Renault Sandero" наехал на подростка.
Источник:
gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
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