В Уфе под колесами КамАЗа погиб мальчик на велосипеде

19 май 2021 | 18:28

Сегодня, 19 мая, в Уфе на улице Гастелло в аварии погиб несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



Предположительно, на велосипедиста наехал грузовой автомобиль КамАЗ. На вид мальчику — около 13 лет.



На месте работают сотрудники полиции, информация уточняется.



Ранее сообщалось о ДТП в Чишминском районе Башкирии. Здесь водитель "Renault Sandero" наехал на подростка.



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Фото: ГИБДД по РБ