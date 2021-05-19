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В Уфе под колесами КамАЗа погиб мальчик на велосипеде

В Уфе под колесами КамАЗа погиб мальчик на велосипеде

19 май 2021 | 18:28

Сегодня, 19 мая, в Уфе на улице Гастелло в аварии погиб несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Предположительно, на велосипедиста наехал грузовой автомобиль КамАЗ. На вид мальчику — около 13 лет.

На месте работают сотрудники полиции, информация уточняется.

Ранее сообщалось о ДТП в Чишминском районе Башкирии. Здесь водитель "Renault Sandero" наехал на подростка.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Уфа
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