В Дуванском районе вышла из дома в селе и исчезла 15-летняя девочка
19 май 2021 | 21:32
В башкирском селе Месягутово пропала 15-летняя Олеся Сафонова. По информации волонтеров регионального отделения «Лиза Алерт», на поиски уроженки Дуванского района уже бросились волонтеры и полиция. Точные обстоятельства неизвестны, известно только, что она вышла из дома 18 мая и пропала.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза серо-зеленые. Была одета: чёрная куртка, синие джинсы, разноцветные кроссовки.
Если вам что-то известно о местонахождении девочки, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.