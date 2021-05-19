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В Дуванском районе вышла из дома в селе и исчезла 15-летняя девочка

В Дуванском районе вышла из дома в селе и исчезла 15-летняя девочка

19 май 2021 | 21:32

В башкирском селе Месягутово пропала 15-летняя Олеся Сафонова. По информации волонтеров регионального отделения «Лиза Алерт», на поиски уроженки Дуванского района уже бросились волонтеры и полиция. Точные обстоятельства неизвестны, известно только, что она вышла из дома 18 мая и пропала.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза серо-зеленые. Была одета: чёрная куртка, синие джинсы, разноцветные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении девочки, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

Ранее сообщалось о том, что в Дуванском районе школьник потушил природный пожар с помощью одного ведра.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: «Лиза Алерт Башкортостан»

Теги: Дуванский район
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