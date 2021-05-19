В Чекмагушевском районе 49-летний мужчина утонул в пруду

19 май 2021 | 21:38

В жаркую погоду жители республики отдыхают у водоемов. Печальный счет утонувших в 2021 году уже открыт. В среду в службу 112 Чекмагушевского района поступило сообщение об утопленнике.







На место происшествия — к пруду деревни Филипповка незамедлительно выехали спасатели Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Спасатели нашли уже бездыханное тело мужчины 1972 года рождения.

«Уважаемые граждане! Убедительно просим вас не открывать купальный сезон. Во-первых, организованные пляжи будут открыты только 1 июня. Во-вторых, вода в водоемах очень холодная, велика вероятность переохлаждения, — обратились к жителям республики в Госкомитете РБ по ЧС. — Если вы все же отправились на водоем, рекомендуем воздержаться от купания в незнакомых и запрещенных местах, не купаться в нетрезвом состоянии, избегать купания в одиночку, не нырять в местах с неизвестным рельефом дна, не уплывать далеко от берега, и, самое главное, не оставлять детей без присмотра».

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Фото: пресс-служба Госкомитета по ЧС РБ