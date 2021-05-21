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В Башкирии семейная пара перевернулась на мотоцикле

В Башкирии семейная пара перевернулась на мотоцикле

21 май 2021 | 09:30

Супружеская пара попала в дорожно-транспортное происшествие на мотоцикле недалеко от Октябрьского. Поздно вечером 20 мая на 1282 км автомобильной дороги Самара-Уфа-Челябинск перевернулся байк Harley-Davidson.

32-летний мужчина за рулем и его жена получили ранения разной степени тяжести. По словам мотоциклиста, он наскочил на яму на трассе и не справился с управлением. Начато расследование.

Всего 20 мая на автодорогах Башкирии зафиксировано семь дорожных происшествий, в которых 9 человек были травмированы. За прошедшие сутки инспекторами ДПС выявлено 2250 нарушений дорожных правил, задержаны 33 водителя в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось о том, что в Октябрьском женщина за рулем автомобиля сбила 8-летнюю девочку.

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Источник: gtrk.tv
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Теги: Октябрьский
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