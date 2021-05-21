В Дуванском районе мужчины похитили барана и сделали из него шашлык

21 май 2021 | 12:06

Жители Дуванского района украли у знакомых барана и съели его, сообщает пресс-служба МВД РФ по РБ.



В полицию обратилась 36-летняя женщина., которая, выйдя к домашней скотине утром, недосчиталась одного барана. При этом ворота были закрыты – значит, самостоятельно уйти со двора животное не могло.







Под подозрение попали ранее судимые жители Дуванского района 21 и 23 лет. Оба раскаялись и признали вину в содеянном. Накануне вечером молодые люди выпивали вместе с мужем пострадавшей в деревне Айская в Салаватском районе. Во время застолья гости и хозяева договорились обменять одного барана на двух поросят. Однако позже ушлые парни решили не меняться, а просто украсть ночью парнокопытного со двора.



Животное в тот же день разделали, а мясо пожарили на углях. Но шашлыком насладиться не получилось — в дом пришли полицейские. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.





Ранее сообщалось о том, что в Дуванском районе осудили мужчину, по вине которого погибли 2 человека.





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