В Абзелиловском районе загорелся пассажирский автобус с людьми | видео
21 май 2021 | 19:03
Пассажирский микроавтобус сгорел возле деревни Халилово в Абзелиловском районе республики. Инцидент случился днем 21 мая.
Сообщается, что в момент возгорания в салоне находились 1 пассажир и водитель. Люди успели выбраться, никто не пострадал.
Ранее, cупружеская пара попала в дорожно-транспортное происшествие на мотоцикле недалеко от Октябрьского. Поздно вечером 20 мая на 1282 км автомобильной дороги Самара-Уфа-Челябинск перевернулся байк Harley-Davidson.
Источник:
gtrk.tv
Фото: скрин видео
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