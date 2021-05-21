В Абзелиловском районе загорелся пассажирский автобус с людьми | видео

21 май 2021 | 19:03

Пассажирский микроавтобус сгорел возле деревни Халилово в Абзелиловском районе республики. Инцидент случился днем 21 мая.



Сообщается, что в момент возгорания в салоне находились 1 пассажир и водитель. Люди успели выбраться, никто не пострадал.



Ранее, cупружеская пара попала в дорожно-транспортное происшествие на мотоцикле недалеко от Октябрьского. Поздно вечером 20 мая на 1282 км автомобильной дороги Самара-Уфа-Челябинск перевернулся байк Harley-Davidson.

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Фото: скрин видео