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В Абзелиловском районе загорелся пассажирский автобус с людьми | видео

В Абзелиловском районе загорелся пассажирский автобус с людьми | видео

21 май 2021 | 19:03

Пассажирский микроавтобус сгорел возле деревни Халилово в Абзелиловском районе республики. Инцидент случился днем 21 мая.

Сообщается, что в момент возгорания в салоне находились 1 пассажир и водитель. Люди успели выбраться, никто не пострадал.

Ранее, cупружеская пара попала в дорожно-транспортное происшествие на мотоцикле недалеко от Октябрьского. Поздно вечером 20 мая на 1282 км автомобильной дороги Самара-Уфа-Челябинск перевернулся байк Harley-Davidson.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

Теги: Абзелиловский район
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