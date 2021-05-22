СК Башкирии начал проверку по факту падения мамы и сына-инвалида с пандуса

22 май 2021 | 11:16

После сюжета «Вестей» сотрудники следственных органов проводят проверку по факту падения уфимки вместе с сыном-инвалидом при спуске по пандусу подземного перехода.



Ранее сообщалось, что женщина и её 10-летний сын упали вместе с инвалидной коляской при спуске по пандусу в подземном переходе около остановки «БГАУ». Мать получила травмы, ребенок, к счастью, не пострадал. Пострадавшая сообщила, что угол наклона пандуса слишком велик и не безопасен для использования маломобильными людьми.





- Следователям предстоит исследовать конструкцию пандуса на соответствие его предъявляемым требованиям и нормам, проверить полноту принимаемых мер должностными лицами администрации города и подведомственными учреждениями по обеспечению доступной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по РБ.





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