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В Баймаке исчезли ели, которые были посажены в честь Дня победы

В Баймаке исчезли ели, которые были посажены в честь Дня победы

22 май 2021 | 11:30

В Баймаке пропали ели, которые были посажены в честь Дня победы. По мнению автора ролика, неизвестные просто их похитили. Происшествие произошло на днях. Деревья вдоль дороги были посажены в текущем году.

Мобильный репортёр заснял, как на земле валяются сломанные деревянные ограждения, а на месте посадки от елей ни осталось и следа. Автор ролика выступает за то, чтобы возможных вандалов нашли и наказали, а деревья вернули.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

Теги: Баймакский район
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