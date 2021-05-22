В Башкортостане по дороге в лагерь перевернулась машина с ребенком
22 май 2021 | 22:21
По дороге в детский лагерь перевернулась автомашина. По имеющимся сведениям, автомобили столкнулись на участке дороги Уфа-Чишмы.
Житель города Белорецка находясь за рулем «KIA Optima», предположительно, во время совершения обгона столкнулся с вазовской "четверкой", поворачивавшей в это время налево. От сильного удара иномарка вылетела с дороги и перевернулась.
В момент аварии в автомобиле находилась девочка 2013 года. Ребенка госпитализировали в РДКБ.
Ранее сообщалось об аварии в Караидельском районе, где на 6 км автомобильной дороги Караидель-Новоянсаитово 42-летний уфимец, управляя снегоболотоходом "Баги Comanndor", съехал в кювет и опрокинулся.