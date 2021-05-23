В Уфе из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок
23 май 2021 | 10:43
Вчера, 22 мая, под окнами одной из многоэтажек по ул. Бикбая в городе Уфе обнаружили двухгодовалого ребенка. По сообщению пресс-центр Управления гражданской защиты, мальчик выпал из окна 2-го этажа.
Отмечается, что ребенок играл у открытого окна и в один момент оперся на москитную сетку, отцепившуюся при давлении. Мальчик выжил, его госпитализировали на скорой. Обстоятельства происшествия выясняются. Стало известно, что мать пострадавшего во время инцидента находилась в соседней комнате.
Ранее сообщалось о том, что СК Башкирии начал проверку по факту падения мамы и сына-инвалида с пандуса.
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