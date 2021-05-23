Авария в Стерлибашевском районе: водитель вылетел в кювет, погибла пассажирка

23 май 2021 | 10:53

Авария со смертельным исходом случилось в дневное время 22 мая в Стерлибашевском районе. На участке автомобильной дороги Киргиз-Мияки-Т.Арасланово-Стерлибашево мужчина 60 лет за рулем «Дэу Нексия» съехал с дороги и перевернулся.



На месте ДТП погибла 53-летняя женщина. Начато разбирательство.







Отметим, что всего 22 мая на автодорогах Башкирии зафиксировано 11 автоаварий, в которых погиб один человек, 18 получили различные травмы. За прошедшие сутки инспекторы ГИБДД выявили около 2 200 нарушений правил дорожного движения, 37 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.



Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе по дороге в лагерь перевернулась машина с ребенком.





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Фото: ГИБДД по РБ