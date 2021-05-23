В Уфе пьяная женщина едва не утонула в озере

Жительница города Уфы чуть не погибла в озере Карьерном сегодня, 23 мая, в дневное время. Как сообщили в пресс-центре Управления гражданской защиты столицы, женщина 42 лет решила поплавать в водоеме, но слишком далеко заплыла и, не рассчитав силы, стала идти ко дну.
На помощь женщине кинулись спасатели, которые дежурили на озере. Выяснилось, что тонувшая была в алкогольном опьянении. В медпомощи она не нуждалась.
Спасатели напоминают жителям и гостям, что официально купальный сезон в столице пока еще не открыт. Все места в прибрежных зонах являются несогласованными и несут потенциальную угрозу для жизни.