В Уфе пьяная женщина едва не утонула в озере

23 май 2021 | 18:09

Жительница города Уфы чуть не погибла в озере Карьерном сегодня, 23 мая, в дневное время. Как сообщили в пресс-центре Управления гражданской защиты столицы, женщина 42 лет решила поплавать в водоеме, но слишком далеко заплыла и, не рассчитав силы, стала идти ко дну.



На помощь женщине кинулись спасатели, которые дежурили на озере. Выяснилось, что тонувшая была в алкогольном опьянении. В медпомощи она не нуждалась.







Спасатели напоминают жителям и гостям, что официально купальный сезон в столице пока еще не открыт. Все места в прибрежных зонах являются несогласованными и несут потенциальную угрозу для жизни.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок.





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