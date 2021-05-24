ДТП в Кумертау: водитель "Chevrolet Niva" наехал на пожилую женщину

24 май 2021 | 09:54

В полдень в Кумертау на ул.Логовая 60-летний местный житель за рулём "Chevrolet Niva", предположительно, при движении задним ходом, с автопарковки совершил наезд на 71-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте.







В результате аварии пешеход госпитализирована. Освидетельствование водителя показало, что он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство.



23 мая 2021 года на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых семь человек получили травмы.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 44 нетрезвых водителя.



Ранее сообщалось об аварии в Стерлибашевском районе. Здесь водитель вылетел в кювет, погибла пассажирка.





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Источник: @dgilmutdinov

Фото: блог начальника ГИБДД РБ