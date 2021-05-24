В Сибае мужчина избил возлюбленную скалкой

24 май 2021 | 12:25

В полицию Сибая обратились медики – они рассказали, что к ним доставили жестоко избитую 40-летнюю горожанку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.







Врачи диагностировали у несчастной серьёзные переломы плеча и нескольких рёбер. Оказалось, женщина стала жертвой агрессивного сожителя.



40-летняя горожанка и его 37-летний возлюбленный возвращались домой после посиделок с друзьями. Между ними вспыхнула ссора на почве ревности, а потом мужчина начал избивать несчастную. Дома побои продолжились, но уже с применением скалки. Только после того, как пьяный ревнивец уснул, женщина смогла уйти из дома к своей матери, которая и вызвала медиков.

Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности и был судим более десятка раз.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе пьяный мужчина избил 6-месячного ребенка из-за сильного плача.





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