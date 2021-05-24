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В Башкортостане горит природный парк Иремель

В Башкортостане горит природный парк Иремель

24 май 2021 | 14:51

В Башкирии на территории природного парка разбушевался лесной пожар. Видео происходящего на границе Белорецкого и Учалинского района эксперт по туризму Рина Гринберг.

По данным республиканского министерства лесного хозяйства, за последние сутки зарегистрировано три лесных пожара, на площади 41,91 га.

Ранее сообщалось, что природный парк «Иремель» из-за пожароопасного периода закрыт для посещения до 4 июня.

Ранее сообщалось о том, что в Дуванском районе школьник потушил природный пожар с помощью одного ведра.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: скриншот видео

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