Авария в Хайбуллинском районе: мотоциклист едва не погиб в ДТП с автомобилем

25 май 2021 | 10:10

24 мая в Хайбуллинском районе Башкирии случилась серьезная авария с участием мотоцикла и «Шевроле Нивы».



Авария произошла в семь вечера на втором километре дороги Татыр-Узяк-Самарское. 35-летний водитель мотоцикла ZW250 столкнулся со встречной «Шевроле Нивой», которой управлял 39-летний мужчина. К счастью, мотоциклист остался жив, но получил травмы. Выяснилось, что мужчина ехал без шлема, а его железный конь вообще не был зарегистрировано в установленном порядке.







Всего за минувшие сутки в Башкортостане случилось шесть ДТП с шестью пострадавшими. Автоинспекторы пресекли больше 2200 нарушений ПДД и задержали 39 нетрезвых водителей.



Ранее сообщалось о ДТП в Кумертау. Здесь водитель "Chevrolet Niva" наехал на пожилую женщину.





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Фото: блог начальника ГИБДД РБ