В Башкирии на 8 лет осудили жительницу Агидели, пытавшуюся заживо сжечь соседа

25 май 2021 | 11:42

В Башкирии осудили 36-летнюю жительницу города Агидель, которую признали виновной в совершении преступления «Покушение на убийство с особой жестокостью». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.







Напомним, 25 октября прошлого года на лестничной площадке многоквартирного дома мужчина сделал замечание женщинам, которые курили в подъезде и громко разговаривали. В ходе ссоры подсудимая облила мужчину бензином и подожгла его. Потерпевшего потушили члены его семьи и вызвали скорую помощь, после чего он был госпитализирован с ожогами тела более 50%, однако, благодаря оказанной медицинской помощи, выжил.





«Подсудимая признала вину в совершенном преступлении. Суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год», — добавили в ведомстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram