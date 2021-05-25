В Уфе в помещение центра глазной и пластической хирургии ворвался ОМОН
25 май 2021 | 14:18
25 мая в помещения Всероссийского центра глазной и пластической хирургии (также известен как клиника Эрнста Мулдашева) в Уфе ворвались люди в форме ОМОНа. Информацию подтвердил источник из самого медучреждения.
«Люди зашли, но с какой целью и из какого они ведомства, пока не известно», — уточнил собеседник редакции.
Получить комментарий в правоохранительных органах пока не удается, в пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что у них информации для СМИ пока нет. Подробности уточняются.