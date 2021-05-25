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В Уфе двоих детей покусала бездомная собака

В Уфе двоих детей покусала бездомная собака

25 май 2021 | 23:12

В Дёмском районе Уфы два ребенка пострадали от укуса бездомной собаки. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города. По информации пресс-службы, оба инцидента произошли на улице Ухтомского сегодня, 25 мая.

— Мальчик 2013 года рождения и девочка 2011 года рождения (в пресс-службе не смогли уточнить конкретный возраст пострадавших. — Прим. ред.) были госпитализированы в лечебное учреждение. По указанным адресам был совершен объезд, отловлено три безнадзорных собаки, — отметили в управлении.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В пресс-службе напомнили, что не стоит подходить к животным, если те агрессивно себя ведут, едят или спят. Нельзя их и провоцировать — совершать резкие движения в их сторону, кидать в них предметы, дергать за хвост и другие части тела, отбирать еду. А при нападении животного необходимо защищать голову и шею, отбиваться от них подручными средствами и звать на помощь.

Ранее мы рассказывали, как в башкирском селе, где насмерть загрызли мальчика, нашли крайнего.

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Источник: ufa1.ru

Теги: Уфа
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