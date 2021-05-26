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Авария в Кугарчинском районе: школьник на скутере столкнулся со встречной "Шевроле Нива"

Авария в Кугарчинском районе: школьник на скутере столкнулся со встречной "Шевроле Нива"

26 май 2021 | 09:23

Тринадцатилетний учащийся седьмого класса местной гимназии получил переломы, будучи за рулем скутера, при столкновении со встречной "Шевроле Нива" в Кугарчинском районе.

Авария произошла около трех часов дня на улице Ленина села Мраково. По предварительным сведениям, легковой автомобиль при повороте налево не выполнил требования правил уступить дорогу встречному транспорту. 

Ранее сообщалось об аварии в Хайбуллинском районе: мотоциклист едва не погиб в ДТП с автомобилем.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Теги: Кугарчинский район
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