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Авария в Гафурийском районе: подросток на скутере получил перелом въехав в авто

Авария в Гафурийском районе: подросток на скутере получил перелом въехав в авто

26 май 2021 | 09:28

В столкновении с легковым автомобилем "Саманд" в Гафурийском районе получил серьезный перелом кости девятиклассник, находившийся за рулем скутера. Предварительно известно, что он выехал со второстепенной дороги.

25 мая на дорогах Башкортостана зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых 13 человек получили травмы.

Родители подростков сами же покупают своим детям скутеры и мотоциклы и позволяют им сесть за руль. А ведь это один из самых травмоопасных видов транспорта. Только за минувшие сутки с участием подростков за рулём мототранспорта в республике зарегистрировано два ДТП.

Ранее сообщалось об аварии в Кугарчинском районе. Здесь школьник на скутере столкнулся со встречной "Шевроле Нива".

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Теги: Гафурийский район
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