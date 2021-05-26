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ДТП в Мишкинском районе: пьяный мужчина без прав опрокинулся в кювет на мотоцикле

ДТП в Мишкинском районе: пьяный мужчина без прав опрокинулся в кювет на мотоцикле

26 май 2021 | 09:32

В деревне Озерки Мишкинского района на мотоцикле "Ирбис" съехал в кювет с последующим опрокидыванием 23-летний местный житель.

Мужчина водительских прав не имел, за рулём находился состояние алкогольного опьянения. Мотоцикл также не был зарегистрирован в установленном порядке. Водитель находится в больнице.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2150 нарушений правил дорожного движения, задержаны 24 нетрезвых водителя, разыскан один ранее угнанный.

Ранее сообщалось об аварии в Гафурийском районе, где подросток на скутере получил перелом въехав в авто.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Теги: Мишкинский район
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