ДТП в Мишкинском районе: пьяный мужчина без прав опрокинулся в кювет на мотоцикле
26 май 2021 | 09:32
В деревне Озерки Мишкинского района на мотоцикле "Ирбис" съехал в кювет с последующим опрокидыванием 23-летний местный житель.
Мужчина водительских прав не имел, за рулём находился состояние алкогольного опьянения. Мотоцикл также не был зарегистрирован в установленном порядке. Водитель находится в больнице.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2150 нарушений правил дорожного движения, задержаны 24 нетрезвых водителя, разыскан один ранее угнанный.
Ранее сообщалось об аварии в Гафурийском районе, где подросток на скутере получил перелом въехав в авто.
Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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