В Караидельском районе нефтяник спас человека от разъяренного медведя

26 май 2021 | 11:32

О героическом поступке Равила Набиуллина рассказали в пресс-службе Караидельского района Башкирии. Мужчина возвращался домой после работы на нефтяной скважине. До базы его должен был доставить автомобиль, который обслуживал предприятие. В пути водитель остановился отдохнуть и ненадолго отлучился из машины. Однако через несколько минут нефтяник услышал рев.







«Тут же открыл дверь кабины и вижу, что медведь уже повалил водителя на землю, навис над ним и наносит удары. Выпрыгнул из «КамАЗа», схватив на лету попавшуюся под руку монтировку и швырнул в зверя. Опасался попасть в товарища, поэтому метнул немного в сторону и стал громко кричать. Монтировка попала в дерево рядом с медведем», - вспоминает нефтяник.



Монтировка не причинила зверю вреда, упав рядом. Однако крик и звук удара заставили хищника отступить. Шоферу медверь успел нанести глубокие рваные раны лица, головы и ноги, позднее у него диагностировали два перелома. Равил Набиуллин донес сотрудника транспортной компании до автомобиля, оказал первую помощь и вызвал скорую. Сообщается, что водитель в настоящее время идет на поправку, его состояние стабильное.

Вернувшись домой, мужчина не хотел рассказывать о случившемся родственникам, чтобы не пугать их. Но о его героическом поступке узнали односельчане, и скоро Равил Набиуллин стал главным местным героем. При этом сам он говорит, что любой на его месте поступил бы так же. По словам нефтяника, медведей он видел часто, но такого агрессивного зверя встретил впервые.

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Фото: пресс-служба Караидельского района Башкирии