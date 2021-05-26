Массовое ДТП в Уфе: водитель иномарки устроил аварию с 4 автомобилями | видео

26 май 2021 | 11:38

Сегодня в 8 часов утра на улице Сипайловской в Уфе произошло ДТП: столкнулись «паровозиком» сразу 4 автомобиля.



Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД МВД России по Уфе, водитель Kia Sportage резко остановился, в него въехал в попутном направлении Chevrolet Aveo, в которого уже врезался Chevrolet Lanos — да так, что передняя часть Lanos оказывается под Aveo. Toyota Prius также не успевает затормозить и сталкивается с Lanos.







Причиной ДТП в ведомстве назвали несоблюдение дистанции. Пострадавших в аварии нет.

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Фото: скриншот видео