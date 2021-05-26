Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Массовое ДТП в Уфе: водитель иномарки устроил аварию с 4 автомобилями | видео

Массовое ДТП в Уфе: водитель иномарки устроил аварию с 4 автомобилями | видео

Массовое ДТП в Уфе: водитель иномарки устроил аварию с 4 автомобилями | видео

26 май 2021 | 11:38

Сегодня в 8 часов утра на улице Сипайловской в Уфе произошло ДТП: столкнулись «паровозиком» сразу 4 автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД МВД России по Уфе,  водитель Kia Sportage резко остановился, в него въехал в попутном направлении Chevrolet Aveo, в которого уже врезался Chevrolet Lanos — да так, что передняя часть Lanos оказывается под Aveo. Toyota Prius также не успевает затормозить и сталкивается с Lanos.

Причиной ДТП в ведомстве назвали несоблюдение дистанции. Пострадавших в аварии нет.

Ранее сообщалось о ДТП в Мишкинском районе. Здесь пьяный мужчина без прав опрокинулся в кювет на мотоцикле.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео

Теги: Уфа
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: