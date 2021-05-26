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Под Уфой загорелся мусорный полигон

Под Уфой загорелся мусорный полигон

26 май 2021 | 12:04

26 мая в поселке Новые Черкассы загорелся полигон нерадиоактивных твёрдых коммунальных отходов, сообщили в Минэкологии Башкирии. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Причины пожара устанавливаются.

На данный момент открытые очаги горения ликвидированы, наблюдается небольшое задымление участка.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации принимают участие четыре пожарных расчёта, семь поливомоечных машин, экскаватор, погрузчик и шесть бульдозеров. Для отсыпки грунтом привлечены «Камазы», а также 40 человек личного состава.

Как сообщил пресс-секретарь регоператора по обращению с отходами — САХ по уборке г.Уфа Андрей Яматин, введён противопожарный режим, усилен контроль за проведением профилактических работ по недопущению возгораний.

Жителей Башкирии просят внимательно относиться к своим отходам и не допускать попадания легковоспламеняющих веществ в контейнеры для ТКО, особенно в пожароопасный период.

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Источник: www.bashinform.ru

Теги: Уфа
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