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В Чишминском районе Башкирии в пожаре погиб полугодовалый ребенок

В Чишминском районе Башкирии в пожаре погиб полугодовалый ребенок

26 май 2021 | 14:09

Сегодня, 26 мая, на диспетчерский пульт МЧС России по РБ поступило сообщение о пожаре в Чишмах. На место немедленно выехали 12 спасателей и 5 единиц техники.

К прибытию пожарных жилой дом на улице Солнечная был охвачен огнем. В течение получаса возгорание удалось ликвидировать. Сообщается, что во время тушения в доме было обнаружено тело 6-месячной девочки. На месте трагедии работают психологи. Обстоятельства и причины произошедшего выясняют следователи, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Белебеевском районе Башкирии в пожаре погиб местный житель

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба МЧС России по РБ

Теги: Чишминский район
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