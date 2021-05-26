В Учалинском районе пропали сразу два человека

26 май 2021 | 14:46

Сегодня, 26 мая, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили об исчезновении двоих молодых людей. 16-летний Вадим Кондрашин и 20-летний Артем Сычев пропали в деревне Мансурово Учалинского района.







Парни не выходили на связь с 24 мая. Известно, что они уехали из дома на серебристой отечественной «десятке». Всех, кто имеет сведения о местонахождении парней, просят позвонить по телефонам: 89050069960, 88007005452 или 112.



Приметы Вадима Кондрашина: рост 175 см, худощавое телосложение темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в красную олимпийку, черные футболку, кроссовки, трико и бейсболку.

Приметы Артема Сычева: рост 195 см, плотное телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза. Был одет в белую футболку, черные шорты с оранжевыми пальмами и синие кроссовки. Отмечается, что молодой человек нуждается в медпомощи.





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Фото: «Лиза Алерт»