Следком Башкирии завел уголовное дело после гибели младенца в пожаре
26 май 2021 | 20:07
Следственный комитет по РБ завел дело по факту пожара, который произошел в частном доме. В пожаре погибла 8-месячная девочка. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Трагедия произошла сегодня утром, 26 мая, в Чишмах. В момент пожара внутри находился грудной ребенок. Мама малыша в это время была в огороде, сообщает подробности пресс-служба СУ СК РФ по РБ.
Ребенок погиб, женщину с отравлением продуктами горения госпитализировали. На место происшествия выезжали следователи совместно с сотрудниками МВД и МЧС по РБ. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки.