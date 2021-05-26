Следком Башкирии завел уголовное дело после гибели младенца в пожаре

26 май 2021 | 20:07

Следственный комитет по РБ завел дело по факту пожара, который произошел в частном доме. В пожаре погибла 8-месячная девочка. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».



Трагедия произошла сегодня утром, 26 мая, в Чишмах. В момент пожара внутри находился грудной ребенок. Мама малыша в это время была в огороде, сообщает подробности пресс-служба СУ СК РФ по РБ.







Ребенок погиб, женщину с отравлением продуктами горения госпитализировали. На место происшествия выезжали следователи совместно с сотрудниками МВД и МЧС по РБ. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС РФ по РБ