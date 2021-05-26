В Уфе наказали дорожников после ДТП с КАМАЗом, где погиб подросток

26 май 2021 | 20:37

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте дорог наказали сотрудника учреждения по благоустройству Калининского района Уфы. Об этом сегодня, 26 мая, рассказали в Госавтоинспекции. Как установили в ведомстве, в тот день на участке улицы Сельской Богородской перед стадионом Гастелло, где произошло смертельное ДТП, дорожники проводили ямочный ремонт, а сотрудник МБУ, который отвечал за это, не позаботился о том, чтобы выставить соответствующие дорожные знаки.







— Должностное лицо, ответственное за производство ямочного ремонта данного участка дороги, было привлечено к ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог», — сообщили в Госавтоинспекции.



Штраф на должностное лицо, который определен Кодексом об административных правонарушениях по данной статье, составляет от 20 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, сегодня власти определились с обеспечением безопасности пешеходов на данном участке:

— Было принято решение об обустройстве тротуара вдоль трамвайных линий по улице Сельская Богородская в сторону Индустриального шоссе, установке дорожных знаков «Пешеходный переход» и нанесении соответствующей дорожной разметки, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Башкирии.









Сама трагедия произошла 19 мая. 13-летний мальчик спускался с моста по тротуару на велосипеде. В этот момент с проезжей части в сторону стадиона стал заворачивать КАМАЗ. Ребенок погиб, попав под колеса грузовика.





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Фото: ГИБДД по РБ