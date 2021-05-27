Авария в Гафурийском районе: водитель грузовика "МАЗ" столкнулся с попутной "Ладой Калина"

27 май 2021 | 09:43

В Гафурийском районе на 38 км автодороги Толбазы-Красноусольский столкнулись грузовик "МАЗ" под управлением 36-летнего жителя Стерлитамака и "Лада Калина", двигавшаяся в попутном направлении, за рулём которой находился 66-летний мужчина.



В результате ДТП водитель "Лады" госпитализирован. Начато разбирательство.







26 мая 2021 года на дорогах республики зарегистрировано четыре автомобильные аварии, в которых четыре человека получили травмы.



Ранее сообщалось о ДТП в Чишминском районе. Здесь водитель тяжелого мотоцикла сбил подростка на велосипеде. В результате ДТП 10-летний мальчик с травмами госпитализирован.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: @dgilmutdinov

Фото: блог начальника ГИБДД РБ