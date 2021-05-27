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Авария в Гафурийском районе: водитель грузовика "МАЗ" столкнулся с попутной "Ладой Калина"

Авария в Гафурийском районе: водитель грузовика "МАЗ" столкнулся с попутной "Ладой Калина"

27 май 2021 | 09:43

В Гафурийском районе на 38 км автодороги Толбазы-Красноусольский столкнулись грузовик "МАЗ" под управлением 36-летнего жителя Стерлитамака и "Лада Калина", двигавшаяся в попутном направлении, за рулём которой находился 66-летний мужчина.

В результате ДТП водитель "Лады" госпитализирован. Начато разбирательство.

26 мая 2021 года на дорогах республики зарегистрировано четыре автомобильные аварии, в которых четыре человека получили травмы.

Ранее сообщалось о ДТП в Чишминском районе. Здесь водитель тяжелого мотоцикла сбил подростка на велосипеде. В результате ДТП 10-летний мальчик с травмами госпитализирован.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Теги: Гафурийский район
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