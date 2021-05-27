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В Альшеевском районе Башкирии в пожаре погиб 62-летний мужчина

В Альшеевском районе Башкирии в пожаре погиб 62-летний мужчина

27 май 2021 | 10:32

62-летний мужчина погиб при пожаре жилого дома в селе Гайниямак Альшеевского района. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую 27 мая в 01:44 ночи. На место оперативно выехала бригада МЧС. По её прибытию наблюдалось открытое горение жилого бревенчатого дома. Пожар полностью ликвидировали в 02:50. Тело погибшего обнаружили в ходе тушения.

«По уточненным данным, в момент пожара в доме находились двое - мужчина и женщина. Женщина проснулась от громкого звука сработавшего пожарного извещателя и стука соседки в окно. Всё было в дыму. Соседка разбила окно и помогла выбраться женщине, мужчины рядом не было. Как покажет время - его найдут в другой комнате», - передали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время на месте пожара работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

 Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии в пожаре погиб полугодовалый ребенок.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: Управление МЧС России по Башкирии

Теги: Альшеевский район
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