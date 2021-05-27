ДТП в Уфе: два автомобиля Hyundai не поделили перекресток | видео

27 май 2021 | 13:55

Серьезное ДТП произошло сегодня утром на перекрестке улиц Заки Валиди и Советской. Столкнулись два автомобиля одной марки — Hyundai Solaris. Водитель одного из них пытался завершить маневр на мигающий красный свет и на полной скорости врезался в другое авто, которое только начинало движение.





В итоге машину развернуло, она наехала на тротуар и снесла дорожные знаки. Очевидцы аварии сообщают, что после столкновения на месте ДТП работала бригада скорой помощи. Обе иномарки получили серьезные повреждения.

- По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем «Hyundai», двигаясь по улице З. Валиди, совершила столкновение с автомашиной аналогичной марки, движущейся по улице Пушкина. От удара одна из автомашин допустила наезд на дорожный знак. В результате происшествия оба водителя с различными травмами каретой скорой медицинской помощи были доставлены в больницу. По данному факту ДТП начато разбирательство, — прокомментировали «Вестям» в пресс-службе ОГИБДД МВД России по Уфе.

Ранее сообщалось об аварии в Гафурийском районе: водитель грузовика "МАЗ" столкнулся с попутной "Ладой Калина".





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