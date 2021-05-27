В Зианчуринском районе Башкирии заживо сгорели мать с сыном

27 май 2021 | 14:13

Серьезный пожар унес жизни мужчины и женщины сегодня, 27 мая, в Зианчуринском районе республики. Еще один мужчина с ожогами госпитализирован в больницу.







Жилой дом в поселке Башкирская Ургинка загорелся в 11:36. Открытое горение спасатели ликвидировали в 12:10. К сожалению, на пепелище были обнаружены тела мужчины и женщины, еще один мужчина получил ожоги и госпитализирован.

- Для оказания психологической помощи на место направлен психолог МЧС России. Работает следственно-оперативная группа. Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС России и экспертам испытательной пожарной лаборатории, — комментирует пресс-служба МЧС РФ по РБ.

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Фото: МЧС РФ по РБ