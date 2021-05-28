ДТП в Кармаскалинском районе: водитель иномарки сбил насмерть пешехода

28 май 2021 | 09:30

В Кармаскалинском районе водитель иномарки сбил насмерть пешехода, об этом сообщает ГИБДД по Башкирии.







ДТП произошло в первом часу ночи 28 мая на 10 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, 32-летний житель Баймакского района за рулём Kia Sportage сбил мужчину, на вид которому 40-45 лет. От полученных травм мужчина скончался на месте. По словам водителя, погибший переходил дорогу в неположенном месте в тёмное время суток. Начато разбирательство.



Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло шесть автомобильных аварий, в которых один человек погиб, шесть получили травмы. Также сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2,3 тыс. нарушений ПДД, задержаны 25 нетрезвых водителя.

Ранее сообщалось о ДТП в Уфе. Здесь два автомобиля Hyundai не поделили перекресток.





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Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Башкортостан