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ДТП в Уфе: спасатели освободили зажатую в автомобиле женщину

ДТП в Уфе: спасатели освободили зажатую в автомобиле женщину

29 май 2021 | 17:42

В Уфе произошло жуткое ДТП. Об этом сообщили сегодня, 29 мая, в Управлении гражданской защиты города.

В 12:00 в районе перекрестка улиц Трамвайной, Уфимского шоссе и Седова перевернулся автомобиль Lada Largus. По словам очевидцев, в салоне находились застрявшие пассажиры. На место происшествия прибыли экстренные службы и спасатели.

В результате ДТП пострадала 51-летняя пассажирка, ее извлекли из автомобиля очевидцы. Уфимские спасатели совместно с пожарными дотащили женщину до кареты скорой помощи. В автомобиле, втором участнике ДТП, никто не пострадал.

— Причины и обстоятельства аварии уточняются, — сообщили в УГЗ Уфы.
Ранее сообщалось об еще одном ДТП в Уфе: водитель иномарки сбил бабушку с внучкой.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Управление гражданской защиты Уфы

Теги: Уфа
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