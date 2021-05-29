В Уфе в канализационный колодец провалился ребенок

29 май 2021 | 17:47

Вчера вечером, 28 мая, в ИДЦ Уфы сообщили о том, что во дворе жилого дома 14/1 по улице Вострецова в колодец провалился ребенок.



Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, инцидент произошел, когда ребенок наступил на крышку люка. Пострадавшего вытащили очевидцы, серьезных травм им не получено.



В 21:00 крышку люка поменяли, в настоящее время устанавливается принадлежность колодца.



Ранее сообщалось о ДТП в Уфе: спасатели освободили зажатую в автомобиле женщину.



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