В Уфе в вырытую траншею упал мужчина

Сегодня днем, 29 мая, в Уфе мужчина упал в вырытую траншею. Инцидент произошел по адресу 50 лет СССР, 48. Об этом сообщили в ИДЦ Уфы.
На место были направлены спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, скорая помощь. Спасатели извлекли 53-летнего уфимца и передали медработникам. Мужчину доставили для обследования в лечебное учреждение.
Участок траншеи, где произошел инцидент, изначально был огорожен пластмассовыми дорожными блоками.
По предварительной информации, у мужчины имеются серьезные проблемы со зрением.
Ранее сообщалось, что в Уфе произошло жуткое ДТП. В 12:00 в районе перекрестка улиц Трамвайной, Уфимского шоссе и Седова перевернулся автомобиль Lada Largus.