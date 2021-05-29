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В Уфе в вырытую траншею упал мужчина

В Уфе в вырытую траншею упал мужчина

29 май 2021 | 19:06

Сегодня днем, 29 мая, в Уфе мужчина упал в вырытую траншею. Инцидент произошел по адресу 50 лет СССР, 48. Об этом сообщили в ИДЦ Уфы.

На место были направлены спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, скорая помощь. Спасатели извлекли 53-летнего уфимца и передали медработникам. Мужчину доставили для обследования в лечебное учреждение.

Участок траншеи, где произошел инцидент, изначально был огорожен пластмассовыми дорожными блоками.

По предварительной информации, у мужчины имеются серьезные проблемы со зрением. 

Ранее сообщалось, что в Уфе произошло жуткое ДТП. В 12:00 в районе перекрестка улиц Трамвайной, Уфимского шоссе и Седова перевернулся автомобиль Lada Largus. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

Теги: Уфа
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