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Страшное ДТП в Мечетлинском районе: автомобиль протаранил гужевую повозку с людьми

Страшное ДТП в Мечетлинском районе: автомобиль протаранил гужевую повозку с людьми

29 май 2021 | 22:56

Сегодня, 29 мая, около 10:00  в Мечетлинском районе на 3 км автодороги Новомуслимово-Емаши-Карлыханово совершён наезд на гужевую повозку с пятью пассажирами.

По предварительным данным, жители деревни Новомуслимово направлялись на праздничное мероприятие, организованное близ их села. При повороте налево на гужевую повозку совершила наезд попутная "Тойота Авенсис" под управлением 53-летнего жителя Белокатайского района. 

По имеющимся данным, пять человек получили травмы, у одного из которых, 65-летней женщины, травматическая ампутация стопы.

Гужевое животное также травмировано, усыплено.

 Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о  ДТП в Уфе: спасатели освободили зажатую в автомобиле женщину.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Мечетлинский район
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