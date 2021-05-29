Страшное ДТП в Мечетлинском районе: автомобиль протаранил гужевую повозку с людьми

29 май 2021 | 22:56

Сегодня, 29 мая, около 10:00 в Мечетлинском районе на 3 км автодороги Новомуслимово-Емаши-Карлыханово совершён наезд на гужевую повозку с пятью пассажирами.



По предварительным данным, жители деревни Новомуслимово направлялись на праздничное мероприятие, организованное близ их села. При повороте налево на гужевую повозку совершила наезд попутная "Тойота Авенсис" под управлением 53-летнего жителя Белокатайского района.







По имеющимся данным, пять человек получили травмы, у одного из которых, 65-летней женщины, травматическая ампутация стопы.



Гужевое животное также травмировано, усыплено.



Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о ДТП в Уфе: спасатели освободили зажатую в автомобиле женщину.





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Источник: @dgilmutdinov

Фото: ГИБДД по РБ