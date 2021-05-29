Страшное ДТП в Мечетлинском районе: автомобиль протаранил гужевую повозку с людьми
29 май 2021 | 22:56
Сегодня, 29 мая, около 10:00 в Мечетлинском районе на 3 км автодороги Новомуслимово-Емаши-Карлыханово совершён наезд на гужевую повозку с пятью пассажирами.
По предварительным данным, жители деревни Новомуслимово направлялись на праздничное мероприятие, организованное близ их села. При повороте налево на гужевую повозку совершила наезд попутная "Тойота Авенсис" под управлением 53-летнего жителя Белокатайского района.
По имеющимся данным, пять человек получили травмы, у одного из которых, 65-летней женщины, травматическая ампутация стопы.
Гужевое животное также травмировано, усыплено.
Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о ДТП в Уфе: спасатели освободили зажатую в автомобиле женщину.
Источник: @dgilmutdinov
Фото: ГИБДД по РБ
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